Tempo di relax per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sta trascorrendo le vacanze estive a Porto Cervo insieme alla sua famiglia. Per l’occasione, la fashion blogger ha optato per una villa il cui costo ha provocato non poche polemiche tra il popolo del web. Scopriamo insieme il valore della villa in cui Chiara Ferragni sta trascorrendo i suoi giorni di vacanza.

In questi giorni una delle fashion blogger più amate, Chiara Ferragni, si trova a Porto Cervo, meta delle sue vacanze dell’estate 2021. L’influencer e suo marito Fedez sono arrivati in Sardegna con il loro jet privato, sbacando poi nella meravigliosa Costa Smeralda.

Anche quest’anno la famiglia Ferragnez ha deciso di affittare una villa a dir poco da sogno. Il suo valore, però, ha creato non poche polemiche tra gli utenti del web. Questi, infatti, hanno espresso tutta la loro indignazione per il valore della villa in cui l’imprenditrice digitale e la sua famiglia stanno trascorrendo le vacanze.

A riportare il costo della villa è il sito d’informazione locale ‘Gallura Oggi’:

La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti).

Stando alle informazioni riportate dal sito, il costo della villa in cui Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze estive è di 3500 euro a notte. Ovviamente tale costo non ha potuto fare a meno di suscitare polemiche tra il popolo del web. Questi alcuni dei commenti degli utenti che si sono scagliati contro l’imprenditrice digitale:

È immorale.

Nonostante le critiche, però, sono stati molto coloro che hanno riempito di like e complimenti l’imprenditrice digitale alla quale hanno rivolto queste parole:

Siete bellissime, Vitto è super tenera.

Nonostante le critiche suscitate, i Ferragnez si godono la loro meravigliosa vacanza da sogno nella splendida Sardegna.