Marina Di Guardo con Vittoria al parco: il look lussuoso

Marina Di Guardo porta Vittoria alle giostre, ecco il look della mamma dj Chiara Ferragni

In occasione di alcuni giorni di assenza di Chiara Ferragni e Fedez, Marina Di Guardo si è occupata di prendersi cura di sua nipote Vittoria fino al ritorno dei suoi genitori. La scrittrice 60enne ha pensato di portarla al parco ed ha indossato un look super lussuoso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nei giorni precedenti, Chiara Ferragni e Fedez sono dovuti volare a New York per partecipare al Met Gala 2022. All’influencer piange sempre il cuore quando è costretta a stare lontana qualche giorno dai suoi figli. Tuttavia, sa bene come affronatre le difficoltà da mamma lavoratrice. Infatti, quando lei stessa ha dei viaggi da affrontare, Leone e Vittoria sono nelle ottime mani dei nonni.

Mentra Chiara Ferragni e Fedez erano a New York, i loro figli hanno trascorsi alcuni giorni con Marina di Guardo. Questa volta la scrittrice 60 anni ha deciso di godersi un po’ di aria fresca nel bel mezzo della stagione primaverile insieme alla sua nipotina. La donna ha sfruttato l’occasione per indossare un look mozzafiato caratterizzati da dettagli di lusso. Inutile dire che il tutto è stato documentato attraverso il suo profilo Instagram.

Per trascorrere un pomeriggio primaverile insieme alla sua nipotina Vittoria, Marina Di Guardo ha optato per un outfit molto semplice ma allo stesso tempo chic. La mamma di Chiara Ferragni ha indossato un paio di jeans abbinato ad una camicetta leggera.

Tuttavia sono gli accessori super lussuosi a non mancare. Infatti la scrittrice 60enne ha sfoggiato una cinta firmata Gucci caratterizzata dalla fibbia con la doppia G. Quest’ultima, sul sito di vendita online, ha un costo pari a 395 euro. Inoltre, la donna ha voluto aggiungere un tocco scintillante indossando un paio di orecchini appartenenti alla casa di moda Valentino i quali hanno un costo pari a 480 euro.