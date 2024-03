Chiara Ferragni, la clamorosa svolta sui social: l’imprenditrice digitale cambia tutto

È davvero tempo di cambiamento per l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, infatti, sta adottando un nuovo approccio social, rispondendo direttamente ai suoi seguaci sui social media, seguendo il metodo di Belen Rodriguez. In che senso?

Questa nuova strategia prevede di interagire con i commenti sotto i post, condividendo dettagli della sua vita e delle sue esperienze, incluso il suo rapporto con Fedez e la sua recente separazione. Lo abbiamo visto proprio recentemente con una serie di risposte ai suoi seguaci sui suoi canali.

Recentemente, si può controllare rapidamente, Chiara Ferragni ha comunicato anche tramite le sue storie in modo sempre più coinvolgente e improntato alla condivisione più intime. Ha dichiarato anche che apprezza molto questo “contatto più diretto” con i suoi follower e ha promesso di rispondere loro più frequentemente in futuro. Tuttavia, alcune situazioni la mettono a disagio, come accaduto ieri, quando è stata messa in difficoltà da alcuni commenti.

Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram riguardanti il suo stato d’animo e la sua relazione con Fedez, Chiara Ferragni continua a mostrare gratitudine e affetto nei confronti dei suoi seguaci. Di sicuro, questo approccio nuovo necessita ancora un po’ di pratica. L’influencer deve ancora abituarsi a interagire con persone che non sono nel mondo dell’intrattenimento.

Le sue risposte sembrano brusche, come quando ha commentato su una domanda riguardante la moderazione dei commenti con un tono deciso. Altre volte sembra infastidita, come nel caso di una signora che ha notato la sua espressione triste, ricevendo una risposta breve e secca. Non sappiamo se si tratta di una mancanza di tempo o attenzione, ma sicuramente non si tratta di una missione facile vista l’incredibile mole di commenti e interazioni che scatena ogni suo passo su Instagram.

Dopo il caso Balocco, la credibilità di Chiara Ferragni agli occhi dei suoi follower è diminuita, con molti che sospettano che questa nuova apertura sia semplicemente una strategia di marketing. Inoltre, nonostante il cambiamento nel suo approccio ai fan, il numero dei suoi seguaci è in diminuzione. Se due settimane fa raggiungeva i 29,3 milioni, ora sono scesi a 29,2 milioni. Non si può certo dire che il suo profilo non possa vantare una vasta base di follower.