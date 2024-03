“Non è stata una scelta mia” Chiara Ferragni choc, nessuno si aspettava una dichiarazione del genere, la verità emersa solo ora: cosa succederà adesso

Chiara Ferragni risponde a una fan che la considerava "fortunata" ad avere Fedez come "valore aggiunto". Le sue parole mettono un punto sulla separazione.

Le parole di Chiara Ferragni su Instagram alimentano le ipotesi di una crisi profonda con il marito Fedez, un buio senza fondo dove sprofondano incertezze e il futuro stesso della coppia. L’influencer, rispondendo a una fan che la considerava “fortunata” ad avere Fedez come “valore aggiunto”, ha gelato tutti con una risposta davvero inaspettata.

Un commento che lascia poco spazio a dubbi è quello rilasciato da Chiara Ferragni. “Purtroppo, non è stata una scelta mia”: le parole provocano subito un gelo inaspettato nei fan che hanno seguito e seguono la vicenda Ferragnez. La decisione di interrompere il matrimonio, dunque, sarebbe stata presa da Fedez, come in verità già ipotizzato da alcuni rumors.

I motivi della crisi restano ancora avvolti nel mistero, se ne ipotizzano di diversi, dalle liti per i due caratteri estremamente lontani, anche nella “luce” che esprimono, fino alla scelta di non licenziare subito il manager responsabile di condotte collegate agli scandali sulla beneficienza. La scelta di Fedez di lasciare l’attico milanese condiviso con la moglie e i figli sembra aver confermato la gravità della situazione.

La coppia, che fino qualche mese fa si mostrava felice e affiatata sui social, ora appare più distante che mai. Le loro ultime interviste separate e la cancellazione di alcune foto di coppia su Instagram alimentano il sospetto che la loro relazione sia ormai giunta al capolinea.

Nonostante il dolore e la delusione, Chiara Ferragni si concentra sui suoi figli e sul suo lavoro. L’influencer ha pubblicato alcune foto che la ritraggono sorridente e serena, impegnata con i suoi progetti professionali. Fedez, dall’altra parte di questa ideale barricata, mantiene il silenzio. Il rapper non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla crisi con la moglie, limitandosi a pubblicare alcuni video su Instagram in cui appare solo pensieroso, a tratti malinconico.

La speranza dei fan è che la coppia possa trovare un modo per superare questo momento difficile e ritrovare la serenità. Tuttavia, le premesse non sembrano essere positive. Intanto, sembra che tutto sia opera di Fedez, se possiamo basarci sulle sole parole di Chiara Ferragni.