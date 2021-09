Fedez attaccato dagli haters per un paio di tacchi, ecco la risposta del rapper italiano

Nel corso degli ultimi giorni Fedez si trova di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a far diventare il rapper protagonista di un nuovo gossip è stata una foto pubblicata sui social in cui lui stesso ha indossato un paio di tacchi. L’episodio ha suscitato l’ira degli haters i quali non ci hanno pensato due volte a scrivere commenti spregevoli sotto l’immagine.

Ancora una volta Fedez è nel mirino delle critiche. Una delle ultime foto condivise dal rapper sul suo profilo Instagram ha scatenato non poche polemiche. Si tratta di un’immagine in cui appare il cantante accanto a sua moglie ed entrambi indossano un paio di tacchi. Tuttavia, la risposta agli haters non si è fatta attendere.

Questa è stata la settimana della Milano e Fashion Week e tra i personaggi famosi non potevano non parteciparvi Chiara Ferragni e Fedez. In occasione della settimana della moda, l’imprenditrice digitale e il rapper hanno condiviso con tutti i loro fan i vari look che hanno sfoggiato durante le sfilate.

In particolare l’outfit mostrato sui social da Fedez prima di andare alla sfilata di Versace ha scatenato non poche polemiche sul web. Inizialmente il cantante aveva pubblicato un video in cui è apparso visibilmente più basso della moglie Chiara Ferragni.

Per rimediare ironicamente alla evidente differenza di statura, Fedez ha deciso di indossare lo stesso tipo di calzature della moglie. Dunque l’immagine in questione mostra il cantante al fianco dell’influencer indossare un paio di tacchi fucsia.

Davvero poco è bastato per scatenare la rabbia degli haters i quali subito si sono imbattuti contro il rapper. Infatti, sotto lo scatto si possono leggere numerosi insulti del tipo:

Gli uomini così gli schifo. L’uomo deve essere maschio.

Tuttavia il diretto interessato non ha fatto attendere molto la sua risposta. Queste sono le sue parole:

Con affetto ma vai a ca*areeeee.

