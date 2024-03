Chiara Ferragni, la quiete dopo la tempesta: l’imprenditrice può tirare un sospiro di sollievo

Il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso del Codacons contro Chiara Ferragni in quanto ha ritenuto che non ci fossero violazioni evidenti

C’era spazio per altro materiale utile alla telenovela Codacons-Ferragnez, in questo caso con lo scontro tra l’ente di tutela dei consumatori e l’imprenditrice. Tutto però riceve uno stop clamoroso. Ieri la lettera di scuse dello stesso Codacons, a firma del presidente Carlo Rienzi, per Fedez, sulle insinuazioni di evasione fiscale da parte del rapper. Oggi è il turno di un “alt” sul ricorso dell’ente contro Ferragni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal Codacons contro la partecipazione di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. L’intervista, che era stata annunciata diversi giorni fa e prevista per domenica 3 marzo, andrà regolarmente in onda sul canale Nove.

L’associazione dei consumatori aveva dichiarato di aver presentato il ricorso d’urgenza per garantire la tutela dei telespettatori. Nell’ospitata da Fazio non sarebbe previsto un “contraddittorio” alla presenza di Chiara Ferragni. Il Codacons, dunque, aveva agito assicurando di occuparsi prima di tutto della “correttezza dell’informazione durante la trasmissione”. L’obiettivo sarebbe quello di evitare che l’intervento dell’influencer potesse trasformarsi in una difesa unilaterale sullo scandalo del pandoro-gate.

In questa vicenda, ricordiamolo, oltre a risultare multata dall’Antitrust, Ferragni è sotto inchiesta per il grave reato di truffa aggravata ai danni dei consumatori.

Il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso in quanto ha ritenuto che non ci fossero violazioni evidenti. In un decreto monocratico firmato dal presidente della IV sezione, Roberto Politi, si legge:

Il pregiudizio, come sopra paventato, rivesta carattere meramente ipotetico, in quanto sostanziato da condotte aventi futura collocazione temporale e non preventivabile contenuto. Escluso che possa procedersi, nella presente sede cautelare, alla somministrazione (quantunque veicolata da un intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di regole di condotta, quanto allo svolgimento di una trasmissione televisiva, chiaramente esulanti dai poteri dispositivi dell’adito giudice amministrativo.

Il Tar del Lazio ha chiarito che in caso di eventuali comportamenti contrari alle regole vigenti sull’informazione televisiva, a quel punto, si potranno adottare misure repressive o sanzionatorie.

Chiara Ferragni, dunque, apparirà come ospite a Che Tempo Che Fa il prossimo 3 marzo. Si tratta della sua prima intervista televisiva dopo il caso Balocco e, soprattutto, dopo la crisi coniugale con il marito Fedez.