Chiara Ferragni, la sua Clima Bottle in sold out dopo 50 minuti ma avete visto il prezzo?

Chiara Ferragni si conferma senza dubbio l’influencer più seguita di sempre. L’imprenditrice digitale, infatti, in questi giorni ha lanciato la sua nuova linea di borracce andata in sold out dopo soli 50 minuti dal lancio sul mercato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Clima Bottle, la borraccia termica riutilizzabile firmata Chiara Ferragni brand.

La Clima Bottle di Chiara Ferragni si è rivelata un vero e proprio successo. L’imprenditrice digitale, da poco diventata mamma della piccola Vittoria, non ne sbaglia una. Infatti, la sua nuova borraccia lanciata sul mercato e realizzata in collaborazione con 24Bottles è andata in sold out dopo soli 50 minuti.

Andata a ruba in meno di un’ora, la nuova borraccia di Chiara Ferragni ha un costo di 39 euro. Più precisamente, si tratta di una bottiglia termica riutilizzabile che ha la capacità di conservare la temperatura sia di bevande calde che di bevande fredde con tempi differenti.

Infatti, il contenitore può mantenere la temperatura delle bevande fredde per un tempo di 24 ore. Per quanto riguarda, invece, le bevande calde, la borraccia ha la capacità di mantenerle alla loro temperatura costante per un periodo pari a 12 ore. L’idea, dunque, è piaciuta senza dubbio ai suoi moltissimi followers che in soli 50 minuti hanno mandato in sold out l’accessorio sul sito del brand.

La Clima Bottle è stata realizzata in collaborazione con 24Bottles i cui fondatori, Giovanni Randazzo e Andrea Melotti, si ritengono soddisfatti del progetto e hanno espresso a riguardo queste parole:

Il rinnovo della collaborazione con Chiara Ferragni dimostra come la borraccia riutilizzabile sia ormai un accessorio di tutti i giorni. Con la sua forma, design e qualità, 24Bottles rappresenta il modello perfetto per il mondo della moda.

Dopo essere andate in sold out nel giro di pochi minuti, tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare l’accessorio sono disperati. In tanti, infatti, chiedono il riassortimento delle borracce. Nel frattempo, l’imprenditrice digitale ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con queste parole: