Chiara Ferragni lancia il nuovo accessorio must have

L'imprenditrice digitale lancia l'accessorio must have per l'estate 2021

Chiara Ferragni ha la capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca. L’imprenditrice digitale, infatti, ha lanciato il nuovo accessorio must have per l’estate 2021. Più precisamente, si tratta dei mollettoni che tutte le donne utilizzano per casa e che, grazie all’influencer, diventeranno l’oggetto d’obbligo da indossare assolutamente questa estate.

Qualsiasi accessorio indossato da Chiara Ferragni diventa senza dubbio un must have. Anche nel caso dei mollettoni, l’imprenditrice digitale sta trasformando le pinze per capelli in un vero e proprio accessorio da sfoggiare per questa estate 2021. Infatti, dopo aver condiviso degli scatti che la ritraggono con i capelli legati dall’oggetto, sicuramente saranno molte coloro che tenderanno a seguire le scelte dell’imprenditrice digitale.

C’è chi le usa per casa e chi dal parrucchiere. I mollettoni per capelli normalmente vengono utilizzati per una questione di comodità dalle donne e mai nessuno avrebbe pensato che sarebbero diventati l’oggetto di tendenza dell’estate 2021. Grazie al grande potere di Chiara Ferragni le pinze per capelli saranno l’oggetto must have di questa estate.

Sono molti gli scatti condivisi dall’influencer in cui viene mostrato l’accessorio in questione. Dal mollettone rosa utilizzato in casa per giocare con i piccoli Leone e Vittoria, a quello a forma di delfino abbinato ad un tailleur nero elegante. Così Chiara Ferragni ha lanciato la nuova moda che in moltissime seguiranno questa estate.

Chiara Ferragni, la blogger più influente di tutti i tempi

Il suo profilo Instagram oggi conta più di 23 milioni di followers, Chiara Ferragni è senza dubbio l’influencer più seguita di tutti i tempi. Una recente ricerca, infatti, ha osservato come i numeri raggiunti dall’imprenditrice digitale sono insuperabili.

Senza dubbio The blonde salad resta uno dei punti di riferimento nel settore della moda. Il suo successo inizia nel 2009, prima ancora che l’influencer conoscesse e sposasse suo marito, il rapper Fedez.