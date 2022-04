Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. Da sempre, l’imprenditrice digitale ha una passione per gli accessori di lusso, soprattutto per le borse. Di recente, l’influecer ha sfoggiato una borsa Chanel in versione XXL anni 90′. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente l’influencer è finita al centro della conaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata da lei stessa sui social in cui appare con un accessorio vintage iconico firmato dalla casa di moda Coco Chanel.

Inutile dire che a Chiara Ferragni piace sempre sfoggiare vestiti e accessori di lusso. In più occasioni l’influencer ha mostrato il suo armadio da sogno a tutti i suoi fan attraverso le sue Instagram Stories. Addirittura, l’nfluencer per gestire al meglio il suo guardaroba ha ingaggiato dei professionisti per mantenerlo sempre in ordine.

All’interno del suo armadio, l’influencer possiede intere collezioni appartenenti ai brand di lusso più iconici. Tra questi ultimi non può mancare Coco Chanel. L’ultimo accessorio della nota casa di moda che l’influencer ha mostrato ai suoi fan è stata la borsa in versione XXL in pelle trapuntata e con la fibbia logata.

A mostrare la particolare borsa di Chanel è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories. Queste sono le parole a corredo nella didascalia:

La mia Chanel più grande.

Ebbene sì, si tratta di un vero e proprio accessorio vintage il quale, essendo iconico, ha un valore inestimabile. D’altronde, questo non sarà l’unico modello vintage nel suo guardaroba da sogno in quanto la moglie di Fedez ha diviso le sue borse per brand e per colore.