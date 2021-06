L'imprenditrice digitale al centro della bufera per il costo da capogiro dei suoi nuovi sandali

In questi giorni Chiara Ferragni si è ritrovata al centro di un polverone. L’imprenditrice digitale, infatti, ha lanciato la sua nuova linea di sandali di gomma che, sin dall’inizio del lancio sul mercato, si è rivelata un successo. Nonostante ciò, però non sono mancati coloro che hanno criticato fortemente l’influencer per l’elevato costo delle calzature.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene criticata per i prezzi da capogiro dei prodotti della sua linea. Anche questa volta, dunque, la fashion blogger più famosa si è resa protagonista di alcune polemiche. In seguito al lancio sul mercato dei nuovi sandali di gomma, il popolo del web è insorto a causa dell’eccessivo prezzo.

Il costo dei nuovi sandali firmati dall’imprenditrice digitale è di 149 euro e molti sono stati coloro che hanno criticato Chiara Ferragni per aver esagerato con il costo di queste calzature. Altri, invece, hanno espresso le loro lamentele riguardo gli eccessivi prezzi della linea ‘baby’.

Ovviamente accanto a tutti gli utenti che hanno mostrato l’elevato dissapore per gli eccessivi prezzi dei prodotti firmati Chiara Ferragni, non sono potuti mancare coloro che hanno preso le sue difese. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno sostenuto che tutti i prodotti della sua linea hanno il giusto valore.

Chiara Ferragni, la nuova casa dell’imprenditrice digitale e di Fedez

Qualche settimana fa Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi numerosissimi followers l’acquisto della nuova casa in cui la famiglia si prepara a vivere. Si tratta di un appartamento più grande rispetto a quello attuale che si trovare nel quartiere City Life di Milano.

Queste sono state le parole dell’influencer a riguardo:

Il building è in costruzione, i nostri appartamenti saranno pronti per la metà del 2022, tra giugno e settembre. Stiamo benissimo ma ora abbiamo trovato la casa dei nostri sogni.

Dopo l’annuncio, i fan dell’imprenditrice digitale sono alquanto curiosi di sapere qualcosa di più sulla nuova casa dei Ferragnez.