Chiara Ferragni mostra cosa è successo alla sua pelle dopo l’operazione di Fedez

Non è stato un periodo facile, quello che Fedez e Chiara Ferragni hanno dovuto affrontare. La famosissima influencer è rimasta accanto al suo amato per tutto il tempo.

Poche ore fa, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, attraverso il quale ha mostrato a tutti i suoi numerosi seguaci come lo stress, la paura e l’ansia possono cambiare anche il proprio aspetto.

Chiara Ferragni ha mostrato uno sfogo d’acne sul suo viso e mostrato la differenza con e senza trucco. Lei, come tutti, è un essere umano, non invincibile davanti agli ostacoli che la vita presenta.

Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: do la colpa ai miei ormoni + ovviamente un livello di stress molto alto. Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma poi ho pensato… Perché non parlarne? Dobbiamo normalizzare anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione per sentirci mai perfetti.