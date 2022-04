Alla domanda su cosa dovrà affrontare ora Fedez, risponde in un'intervista il suo chirurgo Massimo Falconi: "Non deve finire con l'intervento"

Fedez è tornato a casa dopo l’intervento chirurgico per asportare il tumore neuroendocrino e una parte del pancreas. Ancora una volta a parlare delle sue condizioni di salute è Massimo Falconi, il medico chirurgo che si è occupato del famoso rapper.

L’intervento è durato sei lunghe ore all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano e fortunatamente si è concluso come sperato. Falconi ha rilasciato un’altra intervista al quotidiano Repubblica. Ecco le sue parole:

La prosecuzione delle terapie, dopo un operazione per rimuovere un Net, varia da paziente a paziente. Ci sono casi in cui l’intervento è radicale, grazie all’asportazione totale della massa e, quindi, dopo sono necessari solo controlli, senza terapie oncologiche complementari. In altri casi, invece, in cui si riesce ad asportare solo una parte della malattia, anche l’80 – 90%, sono necessarie delle terapie post operatorie per controllare la malattia rimanente.

La storia di Fedez ha dato speranza a tante persone e dimostrato l’importanza di una diagnosi precoce.

Il medico chirurgo ha poi spiegato che i controlli nel tempo sono fondamentali e che un percorso contro questo genere di tumore non si esaurisce mai con il singolo intervento chirurgico. Cosa significa? Fedez dovrà sottoporsi a periodici controlli, inizialmente ogni 6 mesi, poi una volta l’anno.

È possibile tornare alla propria vita, non abbandonando però i controlli che permettono, in caso, una diagnosi precoce di ripresa di malattia.

Dopo il lungo ricovero, Fedez è tornato a casa e ad accoglierlo c’erano i suoi due bambini, il piccolo Leone e la piccola Vittoria.

Per tutto questo nuovo e difficile percorso della sua vita, il rapper ha potuto contare sull’amore e sul supporto di tantissime persone e della sua amata Chiara Ferragni, che non lo ha lasciato solo nemmeno per un secondo.

Dimesso dall’ospedale, le sue prime parole sono state “Sto bene”. Una volta a casa, Fedez ha pubblicato un post per ringraziare tutto lo staff dell’ospedale San Raffaele di Milano e tutti coloro che lo hanno sostenuto e incoraggiato in questi giorni. “Si torna a vivere”.