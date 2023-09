Chiara Ferragni mostra i peluche personalizzati di Leone e Vittoria: ecco quanto costano

Nel corso delle ultime settimane, Chiara Ferragni è impegnata con la Fashion Week. Prima di volare a Parigi, l’imprenditrice digitale ha trascorso la serata pre-partenza con i suoi figli Leone e Vittoria ed ha colto l’occasione per mostrare sui social i loro nuovi peluche personalizzati realizzati nello storico negozio Hamleys. Ma quale è il loro prezzo? Scopriamolo insieme!

Qualche giorno fa, Leone e Vittoria hanno fatto visita allo storico negozio di giocattoli Hamleys il quale è approdato di recente nella città di Milano, precisamente a Corso Vittorio Emanuele II. I figli di Chiara Ferragni hanno a avuto l’occasione di esplorare il laboratorio di peluche dove hanno realizzato il loro orsacchiotto personalizzato.

Nel dettaglio, il primogenito ha optato per un cagnolino caratterizzato da un look curato in ogni minimo dettaglio: camicia, cravatta, giacca tartan e sneakers. Invece, per quanto riguarda la secondogenita, quest’ultima ha preferito un orsacchiotto di colore rosa con un abito da fatina abbinato ad un paio di scarpe con il tacco. Al termine della realizzazione dei peluche, la moglie di Fedez non ha potuto fare a meno di mostrare i risultati a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram

Ma quanto avrà sborsato l’influencer per far vivere ai suoi figli questa originale esperienza? Nel negozio di giocattoli Hamelys, i peluche personalizzati non hanno un prezzo fisso. Pertanto, quest’ultimo varia in base ai eventuali accessori che si decide di aggiungere all’orsacchiotto.

In ogni modo, il costo di partenza per un un pupazzo imbottito di lana è di 20 o 30 euro, incluso il cuoricino portafortuna da inserire all’interno del corpo del peluche e il certificato di nascita. Il cliente ha lo possibilità di aggiungere vestiti, accessori particolari, la voce registrata o il battito del proprio cuore. Insomma, Chiara Ferragni avrà speso dai 30 ai 50 euro per comprare i peluche a Leone e Vittoria.