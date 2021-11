Chiara Ferragni mostra la sua nuova borsa Dior: il prezzo e da capogiro

Sulla sua pagina Instagram Chiara Ferragni ha lasciato tutti senza parole. Qualche giorno fa, infatti, l’imprenditrice digitale ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono insieme alla sua nuova borsa. Si tratta di una Lady Dior, la borsa più amate dalle star non solo italiane ma anche internazionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo accessorio.

Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Chiara Ferragni non perde occasione per condividere con i suoi followers momenti di vita quotidiana e lavorativa, ma non solo. L’imprenditrice digitale, infatti, ama condividere gli scatti dei suoi look quotidiani, dimostrando di essere ogni volta un’icona di stile.

Qualche giorno fa la moglie del rapper Fedez si è resa protagonista di alcune immagini che hanno fatto impazzire il popolo del web. Chiara Ferragni, infatti, si è mostrata insieme al suo nuovo oggetto da collezione. Si tratta di una splendida borsa che porta la firma dell’importante casa di moda Dior, Lady Dior appunto, che ha lasciato i fan dell’imprenditrice digitale senza parole. Il prezzo? La borsa costa 2500 euro.

Chiara Ferragni sfoggia la sua nuova Lady Dior: tutto quello che c’è da sapere

Volendo descriverla in dettaglio, la nuova Lady Dior di Chiara Ferragni è caratterizzata dalla presenza di un motivo pied de puole bianco e blu. Impossibile non notare la firma Christian Dior, posizionata nella parte centrale della borsa.

Oltre a ciò, possiamo dire che la nuova borsa di Chiara Ferragni ha una grandezza media e presenta una tracolla reversibile e removibile. Questo permette alla sua fortunata proprietaria di portarla sulla spalla o a mano, avendo i manici arrotondati.

Gli scatti in cui Chiara Ferragni ha mostrato la sua nuova Lady Dior hanno fatto impazzire il popolo del web. Sono stati molti, infatti, coloro che hanno riempito di like e complimenti il look dell’imprenditrice digitale che ogni volta dimostra di essere un’icona di eleganza e di stile.