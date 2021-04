Chiara Ferragni torna in ufficio, ma sapete quanto costa la sua borsa?

Da poco diventata mamma della piccola Vittoria, Chiara Ferragni è tornata subito al lavoro. Per il ritorno nel suo ufficio l’imprenditrice digitale ha optato per un look casual e primaverile. L’outfit è stato promosso a pieni voti dai suoi numerosissimi followers i quali hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

É tornata subito operativa Chiara Ferragni dopo la nascita della sua secondogenita Vittoria. In occasione del ritorno in ufficio, la moglie del rapper Fedez ha optato per un look che sembra essere piaciuto molti ai suoi fan. L’outfit fluo sfoggiato dall’imprenditrice digitale, dunque, è stato un successo. L’oggetto che però ha attirato maggiormente l’attenzione dei followers è stata la borsa fluo.

Giacca verde fluo firmata The Attico, top crop a righe della stessa tonalità, jeans Levi’s e le sue sneakers da collezione. É questo il look sfoggiato da Chiara Ferragni in occasione del suo ritorno in ufficio per qualche ora. A tutto ciò, l’imprenditrice digitale ha abbinato la sua borsa fluo con un prezzo decisamente da capogiro.

Look fluo di Chiara Ferragni, ecco quanto costa la sua borsetta Hèrmes

Per il ritorno in ufficio, Chiara Ferragni ha scelto il modello Kelly firmato Hermès. Il suo colore è giallo fluo e il suo valore è decisamente esagerato. Stando a quanto riportato dal sito della casa di moda, la borsetta di Chiara Ferragni ha un prezzo di 16 mila euro.

Chi la conosce bene è al corrente della passione dell’influencer per le borse Hèrmes che fanno parte di una sua personale collezione. Spesso, infatti, sono le occasioni in cui l’imprenditrice digitali sceglie per i suoi fantastici outfit borse che portano la firma Hèrmes.

Inutile dire che il look dell’influencer scelto per il ritorno in ufficio è molto piaciuto ai suoi milioni di fan che non vedono l’ora di sapere quale sarà il prossimo acquisto dell’influencer.