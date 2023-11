Chiara Ferragni mostra l’albero di natale sui social: ecco quanto costa

In vista del Natale, Chiara Ferragni ha ricorso alle mani esperte di D'Ascanio per decorare la sua nuova casa a Milano

Chiara Ferragni è già pronta per il Natale nella sua nuova casa a Milano. Nel corso delle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha mostrato il suo albero di Natale splendidamente curato in ogni minimo dettaglio. A pensare alle decorazioni è stato Vincenzo d’Ascanio, un rinomato florista. Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è: quanto costa tutto questo lusso natalizio? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni non ha atteso l’otto dicembre per iniziare i preparativi natalizi e ha subito chiamato il suo florista di fiducia, Vincenzo d’Ascanio, per adornare la sua residenza milanese. La moglie di Fedez documentato il tutto attraverso il suo account social.

Pertanto, l’influencer ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ritrae l’albero di Natale splendidamente illuminato e circondato da numerosi regali nella sua nuova casa a Milano. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Ancora non ci siamo trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale dei sogni nella nuova casa. Grazie amica mia @vincenzodascanio per crearci e fornirci sempre le tue idee magiche.

Attualmente, non siamo a conoscenza dei dettagli sul costo dell’intera decorazione natalizia ma sicuramente il tocco esclusivo di un florista rinomato come Vincenzo d’Ascanio non sarà economico. Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo che la moglie di Fedez ha sborsato per decorare la sua casa sarebbe di circa 3000 euro.

Inoltre, attraverso le sue Instagram Stories, l’influencer ha spiegato il motivo per cui ha addobbato la sua casa in anticipo. Secondo un’indagine condotta da uno studio, sembra che addobbare l’albero di Natale in anticipo possa portare a un aumento del livello di felicità: