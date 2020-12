Chiara Ferragni mostra l’ecografia 3D della figlia al sesto mese

Chiara Ferragni continua a tenere i suoi fan aggiornati sull’evolversi della gravidanza. Da quando ha annunciato di aspettare la sua seconda bambina, i suoi seguaci non vedono l’ora di vedere nuove foto e di scoprire quale sarà il suo nome. Non molti giorni fa, l’influencer ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, l’ecografia in 3D effettuata a sei mesi di gestazione.

Sia la Ferragni e sia Fedez, hanno mostrato ai propri follower, la stessa foto. L’influencer ha scelto di mostrarla a colori e di accompagnarla con due semplice parole: “Ciao Baby“.

Mentre il noto rapper, ha mostrato lo scatto in bianco e nero. Una prima foto, nella quale si vede bene il volto della sua bambina e una seconda, dove l’ecografia è racchiusa tra le mani di Chiara, posizionate a forma di cuore: “Ciao amore“.

Il nome di colei che tra poco arriverà nella casa della coppia più seguita sui social, non è però stato ancora svelato. Un recente episodio, aveva fatto credere ai fan, che la Ferragni si fosse fatta sfuggire il nome della futura nascitura, ma Fedez è subito arrivato con la sua smentita.

L’influencer stava giocando con il piccolo Leone e con una bambola. Quando il piccolo l’ha fatta cadere, la sua mamma ha pronunciato le parole: “Povera Rachele“. Tutti hanno subito pensato che fosse il nome della sorellina, ma il rapper ha spiegato in seguito, che Rachele è il nome della bambola di Leone.

L’ultima foto virale di Chiara Ferragni e Fedez

Diversi giorni fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto divertire i propri fan, pubblicando un simpatico scatto. L’influencer ha mostrato il suo pancino ormai ben evidente, ma a spuntare dal suo collo, c’è la faccia di suo marito! Guardate:

Lo scatto ha ricevuto un incredibile numero di reazione nel giro di poco tempo. In tanti hanno lasciato sotto l’immagine, divertenti commenti nel vedere Fedez incinto!

Ora rimane solo che aspettare che la coppia decida di svelate finalmente il nome della sorellina del piccolo Leone!