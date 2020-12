Ansia e spavento per il noto cantante milanese Fedez, aperte le indagini sul presunto stalker

Nel corso della serata di giovedì 26 novembre, un noto cantante italiano è stato pedinato nel centro della città di Milano. Si tratta di Federico Lucia, in arte Fedez. Il rapper stava tornando a casa alle dieci di sera quando all’improvviso si è accorto che un Suv lo stava inseguendo.

Protagonista di questo misterioso giallo è Fedez il quale ha trascorso attimi di terrore nella notte dello scorso giovedì. Il marito di Chiara Ferragni, mentre tornava nella sua casa a Citylife, è stato costretto a chiamare la sua guardia del corpo a causa di un pedinamento. Quest’ultima a sua volta ha avvertito le forze dell’ordine le quali sono intervenute subito sul posto.

Mentre tornava a casa, con regolare autocertificazione, Fedez si è accorto di essere seguito. Questo è quello che è successo al rapper milanese il quale, preso dallo spavento, non ci ha pensato due volte a chiamare la sua guardia del corpo.

Stando a quanto riporta “Il Corriere Della Sera”, è stato un Suv a pedinare il marito di Chiara Ferragni. Al momento dell’inseguimento, la guardia del corpo del rapper non era con lui ma ha subito provveduto a rendere noto l’episodio alla polizia. Di conseguenza, le forze dell’ordine hanno mandato subito una pattuglia a controllare cosa stesse succedendo sul posto.

Dai vari controlli, gli agenti hanno scoperto che la persona che stava inseguendo Fedez era un investigatore privato il quale però si è dichiarato innocente negando tutto. Inoltre lo stesso Fedez sarebbe sceso dalla sua auto per andare in contro al Suv e per vedere chi fosse l’uomo. Subito dopo gli avrebbe anche dato uno schiaffo.

Fortunatamente, gli agenti hanno riportato subito la calma ma il 19enne accusato si è difeso dicendo di aver percorso la stessa casa abitando lì vicino. Attualmente, il cantante milanese ha deciso di non esporre denuncia. Tuttavia, gli agenti hanno aperto delle indagini per scoprire le numerose coincidenze di questa storia.