Chiara Ferragni, nella camera di Vittoria c’è una tavola da surf griffata, ecco quanto costa: prezzo choc

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. In questi giorni il nome dell’imprenditrice digitale sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via del trasferimento nella nuova casa. I followers della fashion blogger non hanno potuto fare a meno di notare un lussuoso dettaglio presente nella camera da letto della piccola Vittoria. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

I Ferragnez si sono trasferiti e non perdono occasioni per mostrare ai loro milioni di followers le immagini della nuova casa. Nelle scorse ore l’imprenditrice digitale ha condiviso un’Instagram Story in cui mostra la camera di Vittoria. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio lussuoso dal prezzo choc.

Stiamo parlando di una tavola da surf in legno appesa al muro della cameretta di Vitoria che porta la firma di Louis Vuitton. Inutile dire che l’oggetto ha attirato la curiosità dei followers dell’imprenditrice digitale soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Bene, tenetevi forte perché l’accessorio ha un prezzo choc.

Volendo descrivere l’oggetto, la tavola da surf presente nella cameretta di Vittoria è colorata di rosa e arancio ed è caratterizzata dall’indistinguibile logo della nota casa di moda. Stando a quanto reso pubblico sul sito di Louis Vuitton, i nuovi modella hanno un valore che si aggirano intorno ai 10mila euro.

Nel caso della tavola da surf presente nella cameretta di Vittoria, pare che si tratti di un modello che fa parte della vecchia collezione che è possibile ancora reperire ad un prezzo di circa 2000 euro. La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez sta facendo molto chiacchierare ed ha diviso il popolo del web. Molti utenti, infatti, hanno accusato l’imprenditrice digitale e suo marito di ostentare troppo la loro vita privata.