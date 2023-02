Chiara Ferragni non è l’autrice di “Pensati Libera”: l’autore si sfoga sui social

Dopo aver attraversato la scalinata del palco dell’Ariston indossando un lungo abito firmato Dior e una stola sulla spalle con la scritta “Pensati Libera”, Chiara Ferragni è finita nel mirino delle polemiche. Questa volta a scatenare una bufera sui social è stato il vero autore del motto il quale ha pubblicato un video in cui rivendica la sua frase. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice nella prima serata. L’influencer si è presentata sul palco dell’Ariston con un lungo abito di Dior a cui ha abbinato una stola con sopra la scritta “Pensati Libera”. Si tratta di un frase che l’imprenditrice digitale ha dichiarato essere un’idea del duo Claire Fontaine. Tuttavia la realtà è un’altra.

Nel corso delle ultime ore, un gruppo di tatuatori, Le Cicatrici Nere, hanno condiviso sui social la loro versione dei fatti. Stando alle loro dichiarazioni, sembra che il motto “Pensati Libera” non è di proprietà ne della moglie di Fedez ne di Claire Fontaine.

Tuttavia, il duo creativo, aveva già sottolineato che alcune persone avevano trovato la frase nella città di Bologna, a seguito di una marcia femminista. Il motto aveva lo scopo di lanciare un forte messaggio per le donne, portare l’attenzione sui loro diritti e liberarle dal ruolo che le è stato imposto dalla società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cicatrici.nere

Il gruppo di tatuatori si sono lasciati andare ad un duro sfogo attraverso un video pubblicato sul loro profilo Instagram. Nella didascalia del post hanno precisato che “Pensati Libera” non deve essere mercificato e non deve diventare un slogan. Attualmente, l’influencer non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.