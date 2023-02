Fedez torna sui social : il gesto che conferma la crisi con Chiara Ferragni

Nel corso delle ultime ore, sul web non si fa altro che parlare della presunta crisi tra i Ferragnez. Dalla finale del Festival Di Sanremo, la coppia non si mostra più sui social. Tuttavia, alcuni indizi emersi in rete potrebbero diventare la prova della separazione. Adesso a confermare le indiscrezioni sarebbe stato Fedez il quale si è reso protagonista di un clamoroso gesto. Scopriamo insieme cosa ha fatto nel dettaglio.

Nonostante sia trascorsa una settimana dalla fine della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, alcuni episodi avvenuti sul palco del Teatro Ariston continuano ad essere chiacchierati. Nel dettaglio, si vocifera che il bacio scattato tra Fedez e Rosa Chemical avrebbe destabilizzato la serenità tra il rapper milanese e l’imprenditrice digitale.

Infatti, anche se i diretti interessati non si sono esposti apertamente, i loro gesti sembrano essere dei segnali ben precisi con cui vorrebbero comunicare che in casa Ferragnez ci sono tensioni. Dopo essere sparito completamente dai social, nel corso delle ultime ore il rapper milanese ha deciso di rompere il silenzio con una mossa che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan.

Federico Lucia è tornato ad essere attivo sul suo profilo Instagram pubblicando una storia utile a capire il mistero che lo circonda. Nell’immagine in questione sono apparse queste parole:

Tu la mia calamita, io la tua calamità.

La frase condivisa dal cantante è una strofa del suo brano “Favorisca i sentimenti” scritto in occasione della proposta di matrimonio a Chiara Ferragni all’Arena Di Verona. Poche ore dopo, la storia è stata rimossa dal diretto interessato ma questo non ha impedito ad alcuni utenti di salvare lo screenshot il quale adesso è facilmente reperibile in rete.