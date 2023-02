Sanremo 2023, Gianni Morandi commuove l’Ariston: la dedica al grande amico

La finale del Festival di Sanremo 2023 si apre con uno splendido omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla. L’eterno ragazzo ha omaggiato il grande amico, scomparso il 1° marzo 2012. Accomunati dalle origini felsinee, i due non hanno mai negato la stima reciproca, tanto da essersi spesso esibiti in concerti insieme. Se fosse ancora qui con noi, come ha ricordato il co-conduttore della kermesse canora, Lucio Dalla avrebbe fatto cifra tonda, compiendo gli 80 anni.

Gianni Morandi: il tributo al grande amico commuove l’Ariston

Per rendere il giusto tributo, Gianni Morandi ha cantato alcuni dei pezzi più celebri del compianto collega, fino a Caruso. Una chiusura toccante per tutti i presenti, anche per la coppia di presentatori. Amadeus ha detto di non essere mai stato così emotivo come ora, compiuti 60 anni. Quindi, ha ringraziato il compagno di avventura per averlo affiancato in questo viaggio. Dei ringraziamenti subito contraccambiati da Gianni Morandi.

La complicità è stata forte fin dal principio e ora che siamo ormai prossimi alla fine si prova gratitudine. Qualunque sia il vincitore, è stato un successo di pubblico, attestato dai dati di ascolto puntualmente sopra i 10 milioni ogni sera.

Nel corso degli appuntamenti, Gianni Morandi ha avuto modo di esibirsi più volte, al fianco dei superospiti italiani. L’esibizione a tre con Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri rimarrà scolpita nella memoria. Inoltre, ha unito le forze con Sangiovanni, per un interessantissimo duetto dove la vecchia e la nuova generazione hanno fatto squadra.

Con la sua proverbiale verve, Morandi ha tenuto alto il morale del pubblico in sala e dei telespettatori. A dispetto dell’avanzare del tempo, la voglia di scherzare è quella di sempre ed è stato un valore aggiunto. La bellissima performance dedicata a Lucio Dalla è il culmine di una settimana vissuta a cento all’ora.