Chiara Ferragni non perde tempo: si è già recata da chi di dovere per il bene dei bambini

Gli amori finiscono, ma quando di mezzo ci sono un matrimonio e dei figli, le cose cambiano. Proprio per questo sembra che sia Chiara Ferragni che Fedez si stiano già muovendo su diversi fronti per “risolvere” la situazione. Lui da diversi giorni ha lasciato casa e la Ferragni, da quanto trapelato, avrebbe già interpellato un avvocato divorzista, uno dei migliori di Milano e di Italia in ambito di matrimoni, per l’affido di Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni insieme a Fedez ed i figli Leone e Vittoria

La rottura tra i Ferragnez è ancora fresca, se fosse ufficiale perché ad oggi ancora dei due non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Fedez è Chiara si conoscono nel 2016 e da lì è scoppiato l’amore. L’incontro tra i due è particolare, infatti tutto nasce dopo che Fedez in una delle sue canzoniI nomina il cane della influencer. I due si frequentano e rapidamente diventano una delle coppie più amate dagli italiani. Il tempo passa e l’amore tra i due si fortifica e cresce, fino ad arrivare al matrimonio a Noto, in Sicilia.

Arrivano due figli Leone e Vittoria. Negli anni le attività dei due fruttano molto, ma tutto questo non basta a tenere unita la coppia. Ieri è arrivata la notizia ufficiale della rottura dei Ferragnez. Fedez già da domenica ha lasciato casa, ma sembra che già da prima avesse contattato un’agenzia immobiliare.

Lo staff di Chiara ha dichiarato che la giovane non era pronta a tutto questo e che, si dovrà aspettare per capire se la decisione del rapper sia definitiva o meno.

Ma, in attesa del responso, Chiara Ferragni, avrebbe già contattato un avvocato divorzista. Uno dei migliori di Milano, che la aiuterà sia per l’affido di Leone e Vittoria, che per la divisione dei beni materiali. L’influencer è stata avvistata in un famoso studio legale di Milano. Qui avrebbe incontrato la matrimonialista più famosa d’Italia: Annamaria Bernardini de Pace.

Non sappiamo quali siano le possibili soluzioni per quanto riguarda i bambini, che dovranno affrontate una situazione davvero particolare. Neanche Bernardini si pronuncia in merito a questa situazione, ma non smentisce di aver incontrato la Ferragni. Fedez intanto avrebbe trovato un appartamento a CityLife per 17.000€ al mese.