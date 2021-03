Chiara Ferragni perfettamente truccata dopo il parto. Svelato il segreto dopo le tante critiche. Ecco come avrebbe fatto

Dopo la notizia della nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni, le immagini della neonata e dei neo-genitori hanno fatto il giro del web. Gli utenti non hanno però potuto fare a meno di notare che Chiara Ferragni dopo il parto, era perfettamente truccata.

Le domande sono state molte e anche le critiche. Come fa una donna che ha appena partorito a truccarsi in ospedale? C’erano i suoi make-up artisti in ospedale nonostante le norme anti-contagio? Fedez è in grado di truccare sua moglie? A rispondere alle tante domande, è arrivato Manuele Mameli, il truccatore di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il trucco perfetto: le parole di Manuele Mameli

Attraverso il suo profilo social, il make-up artista ha condiviso la foto post parto di Chiara Ferragni. Un trucco perfetto, un ombretto sfumato e l’eye-liner messo in modo impeccabile.

Quanto amo che il trucco abbia resistito al parto?

Insomma, le parole del truccatore lasciano intendere che Chiara Ferragni si sia truccata prima del parto e che nonostante la sala parto e tutto il travaglio, il suo aspetto è rimasto perfetto! Il trucco? L’applicazione di prodotti resistenti anche al sudore!

Chiara è arrivata in ospedale la sera prima della nascita della sua piccola Vittoria, che è venuta alla luce alle tre del mattino. Non avrebbe quindi avuto il tempo di struccarsi. E pensare al trucco non era di certo tra le sue priorità!

Quindi per tutti coloro che si erano convinti che dopo il parto, ad aspettare la neo-mamma ci fosse un team di make-up artisti, il segreto è stato svelato! L’influencer più seguita del web è soltanto ricorsa all’utilizzo di prodotti super resistenti, rimasti perfetti nonostante il travaglio e il parto!

Chiara Ferragni e Fedez, dopo il parto avvenuto lo scorso 23 marzo, sono già tornati a casa. Ad accoglierli, hanno trovato tantissimi palloncini rosa e numerosi mazzi di fiori. La coppia ha voluto riprendere in un video anche la reazione del piccolo Leone, quando ha visto la sua sorellina per la prima volta!