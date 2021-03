Chiara Ferragni, poco fa l’annuncio sui social: cosa farà con le cose di Leo

Chiara Ferragni crede fermamente, ciecamente nel potere della condivisione, capace di abbattere muri apparentemente incrollabili. Un anno fa lanciava, in sinergia con Fedez, la campagna record su crowfunding, per realizzare un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano in piena emergenza Coronavirus.

Non solo rivestirono il ruolo di ambassador dell’iniziativa, ma ci misero anche di tasca propria. Difatti, elargirono una somma alquanto generosa: 100 mila euro, tutti per l’ospedale San Raffaele di Milano. Adesso la fashion blogger di Cremona sfrutta i social media per un’opera benefica appena inaugurata.

Da pochi giorni Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. Oggi l’imprenditrice digitale desidera regalare i vestitini vecchi di Leone, culle e ulteriori accessori giunti per la nascita di Vittoria. Li riceveranno in dote le madri che ne hanno bisogno.

Poiché hanno un’infinità di qualsiasi cosa, sia di Leo sia di Vittoria, gliene mandano un sacco, oltre il necessario, i Ferragnez scendono nuovamente in campo. Vorrebbero donare tanti lettini, passeggini, vestiti a un’associazione di Milano per mamme in difficoltà. Illustrata la situazione, la star del web ha chiesto ai seguaci, tramite Instagram Stories, se abbiano dei suggerimenti in merito.

Uno slancio solidale che mira a coinvolgere pure altre famiglie che, esattamente come la loro, vivono in una condizione agiata. Appena trova un’associazione nei pressi del capoluogo lombardo – ha promesso Chiara Ferragni – lo comunicherà sulle sue pagine. In modo che chi avrà da dare saprà a chi rivolgersi. E, al tempo stesso, le categorie fragili avranno modo di contattare l’organizzazione.

Una fantastica iniziativa solidale destinata a rivelarsi l’ennesimo successo. Quando la Ferragni si spende in prima persona il responso è garantito e, nel momento in cui è per una buona causa, allora la collettività ha ragione di sorridere. Mentre si coccola la neo arrivata Vittoria, Chiara non dimentica il prossimo.