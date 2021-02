Chiara Ferragni posta un video e i suoi follower insorgono: pratica pericolosa e altamente sconsigliata

Chiara Ferragni e Fedez, i cosiddetti Ferragnez sono sicuramente una delle coppie più amate sui social. Entrambi, infatti, non perdono occasione per mostrare momenti della loro vita non solo lavorativa ma anche quotidiana insieme al piccolo Leone. Negli ultimi giorni, però, l’imprenditrice digitale sta facendo molto discutere per un video diventato virale.

Come si può vedere dal video, Chiara Ferragni, complice il marito Fedez, si mostra mentre fa una ceretta al naso. Tutto ciò ha provocato la furia e le critiche dei followers i quali non sono stati affatto d’accordo con la condivisione di questo momento.

Infatti, Chiara Ferragni ha deciso di salutare i peli all’interno del naso sottoponendosi, dunque, alla ceretta in diretta social. L’epilogo, però, non è stato di certo come ci si aspettava. Come si può vedere anche dal video, grazie anche all’aiuto del marito, l’influencer ha infilato nel naso due bastoncini ricoperti da un adesivo.

Lo step successivo è stato quello di rimuovere i peli con lo strappo netto tipico di una normalissima ceretta. Dal momento che il dolore le ha fatto assumere delle espressioni davvero buffe, il marito Fedez ha deciso di riprenderla il slow-motion il video è diventato virale.

Dopo la pubblicazione del video, però, non sono potute mancare le reazioni, di certo non positive, da parte dei suoi followers. Infatti, molti hanno criticato l’imprenditrice digitale per il fatto che normalmente i peli nel naso servono da filtro delle vie aeree. Alle varie critiche ricevute, l’influencer ha risposto in questo modo: