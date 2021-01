Chiara Ferragni posta una foto con Leone e la mamma ma i follower notano un dettaglio

Chiara Ferragni pubblica sui profili social una foto dov'è ritratta insieme a mamma e figlio. Ai seguaci non sfugge però un dettaglio

Chiara Ferragni è la fashion blogger per eccellenza: tutte la vogliono imitare, ma nessuno riesce davvero a reggere il paragone. La fashion blogger (un caso di studio pure ad Harvard, sempre meglio ricordarlo) ha un fiuto innato. Qualsiasi cosa faccia o tocchi si trasforma magicamente in oro, stile Re Mida.

Chiara Ferragni: pomeriggio con nonna e figlio

Ormai conclusi gli impegni professionali, per vivere in tranquillità le ultime settimane della gravidanza, Chiara Ferragni ha da poco caricato sul suo profilo personale Instagram un’immagine inedita che la ritrae in compagnia della mamma Marina Di Guardo.

Like assente

Insieme a loro compare pure il simpaticissimo Leone, di quasi 3 anni, nato dalla relazione dell’imprenditrice digitale con il rapper Fedez. Si tratta, quindi, di uno dei consueti selfie di famiglia condivisi coi fan, a testimoniare un pomeriggio passato in armonia.

Tra i numerosi commenti piovuti alla ragazza di origini cremonesi, alcuni hanno, però, colto un preciso dettaglio, riguardante il marito. Gli ammiratori della celebre coppia si sono chiesti per quale motivo Federico non abbia messo il “mi piace” all’ultimo scatto di Marina Di Guardo. Addirittura c’è chi pensa si sia scatenato un litigio tra suocera e genero. Il post in questione è quello pubblicato poche ore fa dalla scrittrice all’Arco della Pace, a Milano.

Ballo sulle note di Blinding Lights

In realtà, Chiara Ferragni si è attenuta a documentare una parte del pomeriggio di relax e svago tra Leone e la cara nonna, mentre ballavano sulle note di Blinding Lights, il brano preferito dall’ometto di casa. Di conseguenza, non dovrebbe esserci alcun genere di screzio tra il musicista milanese e la Di Guardo.

Chiara Ferragni: attesa febbrile

Nel frattempo, è febbrile l’attesa per l’arrivo della secondogenita. Il nome della piccolina è coperto dal segreto, sebbene i diretti interessati abbiano spiegato di averlo già da tempo ben chiaro. Tra quelli più papabili appare Rachele, già dato alla bambola di Leone, entusiasta all’idea di avere presto una sorellina.