Chiara Ferragni pronta a rompere il silenzio in diretta tv: dove e quando vederla

Chiara Ferragni ha deciso finalmente di raccontare la sua versione dei fatti e quello che l’è accaduto in questi ultimi mesi. Un’intervista a tutto tondo nel quale la famosa Influencer ha deciso di svelare dettagli importanti di quello che è la sua attuale situazione lavorativa ma anche della fine del suo matrimonio con Fedez.

A “Che Tempo che Fa”, programma sul Nove condotto da Fabio Fazio, la Ferragni è di certo la super ospite tanto attesa degli ultimi mesi. Migliaia di telespettatori e altrettanti migliaia di fan attendono con grande ansia di ascoltare per la prima volta le parole dell’imprenditrice digitale.

Un’intervista tanto attesa che avverrà proprio questa sera e che siamo certi terrà tantissimi spettatori incollati allo schermo ma quando andrà in onda? Scopriamo insieme a che ora poterla vedere e dove.

Chiara Ferragni a “Che Tempo che Fa”: A che ora va in onda e dove vedere le sue ultime rivelazioni

Intorno all’arrivo di Chiara Ferragni da Fabio Fazio c’è tantissima attesa soprattutto in vista delle importanti affermazioni che quest’ultima potrà rilasciare. Questa infatti, è la prima intervista ufficiale e il suo ritorno in televisione da quando si è creato il caso Balocco che, è susseguito dall’inaspettata separazione da Fedez.

I fan nelle ultime ore non attendono altro che scoprire quali saranno le parole di Chiara in questo momento così difficile e sofferente. L’Influencer infatti, nel corso delle ultime settimane è apparsa particolarmente provata e sempre circondata dai suoi figli e dall’amore della sua famiglia.

Proprio per questo motivo, in tanti aspettano con il fiato sospeso la sua verità, le sue parole in merito alla fine del suo matrimonio ma anche in merito al caos mediatico che negli ultimi mesi l’ha vista protagonista con l’accusa di “pubblicità ingannevole”.

Per ascoltare le sue parole tutti i telespettatori dovranno rimanere sintonizzati sul canale Nove e la sua entrata in centro studio dovrebbe essere attesa intorno alle ore 22. Insieme a lei gli altri ospiti della serata saranno Gino Cecchettin, Loredana Bertè, Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia, Roberto Burioni ma anche la giornalista Simona Ravizza e Massimo Giannini.