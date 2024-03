Fedez lascia Milano e Chiara Ferragni resta a casa, la rivincita del cantante: dove è andato

Le recenti voci sulla la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni hanno hanno acceso i riflettori sul loro rapporto. Ultimamente, ciò che ha contribuito ad intensificare ulteriormente l’attenzione mediatica è il fatto che i due partecipino a sfilate diverse in luoghi diversi. Infatti, mentre Fedez ha preso la decisione di recarsi a Parigi per uno spettacolo in occasione della Paris Fashion Week, Chiara Ferragni ha sorprendentemente deciso di disertare tutte le sfilate in calendario.

Questo repentino cambiamento nei loro programmi ha destato non poco scalpore, soprattutto considerando che, fino a poco tempo fa, i due erano spesso visti insieme in occasione degli eventi mondani, soprattutto nel mondo della moda. La decisione di Fedez di partecipare alle sfilate, nonostante l’assenza di Chiara, ha fatto scaturire diverse teorie e ipotesi sui reali motivi di questa divisione.

Chiara sembra essere più concentrata sulla sua immagine di madre e sul riprendere gradualmente l’attività lavorativa legata al suo brand. Fedez, invece, ha scelto di intraprendere una strada diversa e di voler mantenere una presenza rilevante nel mondo della moda anche senza la moglie.

Negli anni passati, Fedez e Chiara Ferragni sono stati spesso visti insieme alle sfilate della Settimana della Moda, unendosi alla folla di fotografi e stilisti per celebrare le nuove tendenze e le collezioni in passerella. Quest’anno Chiara ha optato per un totale disimpegno dalle sfilate, preferendo rimanere a Milano. Il cantante ha scelto di mantenere una presenza attiva, per cui ha deciso di partecipare sia agli eventi di Milano che a quelli di Parigi.

Fedez ha goduto della prima fila alla sfilata di Donatella Versace a Milano, mostrandosi in un look impeccabile, in total black con un orologio rosso. Inoltre, ha anche intrapreso il viaggio fino a Parigi per assistere alla sfilata di Vetements, dimostrando la volontà di essere aggiornato con le ultime tendenze.