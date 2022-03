Quali sono le condizioni di salute del marito di Chiara Ferragni? Pare che Fedez sia stato operato a Milano al San Raffaele. Massimo riserbo sulla malattia, ma anche sull’operazione chirurgica e sull’esito della stessa da parte di tutta la famiglia. Che dopo l’annuncio dei problemi di salute del cantante ha preferito rimanere il più possibile in silenzio, dedicandosi completamente al processo di cura che Fedez ha già intrapreso.

A riportare la notizia è il quotidiano Libero, con conferme che arrivano anche da Fanpage. A quanto si apprende Fedez ha già subito un intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Per questioni di privacy, però, non si sa praticamente nulla dell’operazione.

Sapevamo che avrebbe intrapreso a breve un percorso di cure, come annunciato dallo stesso rapper in un video che ha fatto il giro dei social:

Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato.

Dopo qualche giorno di silenzio sui social, proprio nella giornata di ieri Fedez aveva detto che quello di oggi sarebbe stato un giorno importante per la sua famiglia, colpita dalla malattia del rapper:

Domani per me sarà una giornata importante volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività.