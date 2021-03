Chiara Ferragni pubblica una foto “senza veli” con il pancione e viene attaccata dagli haters. Ma la risposta dell’influencer non si fa attendere

Manca davvero poco al giorno del parto e in attesa del momento, Chiara Ferragni continua a tenere aggiornati i suoi milioni di Follower su Instagram. Pochi giorni fa, l’influencer ha pubblicato una foto con il pancione, “senza veli“.

Chiara è completamente nuda, con le mani che coprono il seno: “Ho scattato questa foto alle due del mattino”.

In pochissime ore, il post ha superato i 18 mila commenti. In molti si sono complimentati con la Ferragni, per il suo splendore e la sua bellezza nonostante la gravidanza e nonostante sia già mamma di un altro bambino. L’hanno definita una Venere, una donna da ammirare e da sostenere. E poi, ci sono stati gli haters che l’hanno attaccata e criticata e dai quali l’influencer ha dovuto difendersi.

Una foto nuda, incinta, senza pudore e senza vergogna. Queste le maggiori parole che appaiono nei commenti sotto l’immagine. Qualche follower ha anche attaccato Chiara su ciò che sta insegnando alle ragazze adolescenti che la seguono: mostrarsi nude sui social. E poi c’è stato chi, come al solito, non si spiega come Fedez le permetta di pubblicare foto del genere.

La risposta di Chiara Ferragni

Moltissime persone sono arrivate in difesa di Chiara Ferragni, attaccando a loro volta gli haters che l’hanno criticata. Nel 2021, nessuno dovrebbe più meravigliarsi di una foto senza veli. E poi, è arrivata la stessa influencer a dire la sua: