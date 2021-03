“Non respiravo, non vedevo, volevo chiamare l’ambulanza”. Fedez racconta cosa gli è successo

Dopo giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo, il noto rapper Fedez ha deciso di raccontare, in diretta si Twitch, ciò che gli è accaduto dopo la prima esibizione sul palco dell’Ariston.

La mattina successiva, il cantante si è svegliato con un attacco di panico, non riusciva a respirare e vedeva tutto sfocato. Stava così male, che ha pensato di chiamare l’ambulanza. Poi, grazie all’aiuto telefonico della sua terapista e del suo psichiatra, è riuscito a calmarsi:

Non so perché ma il giorno dopo mi sono svegliato con un attacco di panico. Non mi succedeva da quando ero adolescente. Sono stato veramente male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero nel panico totale.