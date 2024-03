Chiara Ferragni, quanto costa il look che ha sfoggiato per l’intervista a ‘Che tempo che fa’: cifra choc

Dall’esplosione del caso Balocco in poi, Chiara Ferragni ha mantenuto una certa discrezione e, in generale, un lungo silenzio sull’accaduto. Dopo essere stata travolta dalla bufera nel dicembre scorso, molte vicende si sono susseguite, tra cui la multa dell’Antitrust, l’accusa di truffa aggravata coinvolgente altre iniziative commerciali, la perdita di collaborazioni a lungo termine con vari brand e infine la crisi matrimoniale con Fedez.

È un periodo sicuramente difficile sia dal punto di vista professionale che privato per l’imprenditrice. Per la prima volta, Chiara Ferragni ha scelto di affrontare queste tematiche in esclusiva, ospite di Fabio Fazio in televisione, sei anni dopo il loro precedente incontro a Che tempo che fa.

Durante l’intervista, l’influencer ha rivelato di trovarsi in un momento di grande incertezza, senza sapere come evolveranno le cose con suo marito, oltre all’attesa degli sviluppi dell’indagine in corso. L’evento ha contribuito a far discutere intensamente, non solo nei bar. Si sta parlando molto di normative più precise per regolamentare l’attività degli influencer sui social quando si tratta di legare beneficenza e pubblicità. Per l’occasione in diretta su canale NOVE, l’imprenditrice ha optato per un look rigoroso e formale, conferendo un’immagine che comunica senza dubbio affidabilità.

Durante l’intervista televisiva, Chiara Ferragni ha scelto un look semplice e intramontabile, comunicando potere, sicurezza. Lo ha detto anche lei, in qualche modo: “non sapevo cosa mettere. Ho scelto qualcosa di non troppo casto ma semplice, elegante”.

L’influencer, che anche della moda ha fatto il suo mondo imprenditoriale, ha optato per il bianco e nero, con l’aggiunta di un unico accessorio significativo. Si tratta di una collana di grande valore affettivo, rappresentando due angioletti, maschio e femmina, in riferimento ai suoi figli Leone e Vittoria. In questi mesi, ha focalizzato la sua immagine sulla maternità, volendo in qualche modo portare i suoi figli con sé in modo simbolico.

La famiglia è un valore a cui tiene profondamente: sua madre Marina Di Guardo e le sue sorelle l’hanno supportata costantemente durante questo periodo. Erano tutte e tre presenti in studio a Che tempo che fa. Passando all’outfit, Chiara Ferragni ha indossato un completo firmato Alexander McQueen. Il blazer, con punto vita segnato, ha una chiusura doppiopetto con bottoni, due tasche frontali con pattina e orlo dritto.

Sebbene non sia disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del brand, è venduto online a 2.396 euro. I pantaloni, dal design sartoriale, sono un modello a vita alta al prezzo di 1.390 euro. Il costo totale del completo ammonta a 3.786 euro. Ha completato l’outfit di Chiara Ferragni un top in pizzo e raso con bretelline sottili e un paio di décolleté tono su tono. Dopo la tuta grigia del periodo di pentimento, questa volta ha scelto un tailleur basic per sentirsi a suo agio e trasmettere un’immagine abbastanza formale e senza troppi eccessi.