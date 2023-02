Chiara Ferragni, quanto ha fatto guadagnare a Sanremo? Ecco la cifra

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è stata uno dei volti più attesi e chiacchierati di questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Stando alle numerose indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’imprenditrice digitale avrebbe fatto guadagnare una cifra da capogiro a tutta la città ligure. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni ha debuttato per la prima volta nel mondo della televisione italiana. Dopo varie richieste avanzate da parte di Amadeus, finalmente l’imprenditrice digitale ha accettato il suo invito per partecipare alla kermesse canora in qualità di co-conduttrice.

L’imprenditrice digitale è stata presente sul palco del Teatro Ariston nella serata d’apertura e nella serata finale. Oltre alla moglie di Fedez, a ricoprire il ruolo di co-conduttrici sono state Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini.

Tuttavia, sembra l’invito dell’influencer più famosa al mondo sia stato quello che avrebbe permesso alla città ligure e ai suoi abitanti di guadagnare di più. A diffondere lo scoop è stato il profilo Instagram mffashion_com. Queste sono le parole che si leggono in un post:

Secondo Launchmetrics, la kermesse ha registrato un valore più che doppio della scorsa edizione. Con la co-host della prima e dell’ultima serata, Dior ha guadagnato 9,3 milioni di euro in miv e Schiaparelli quasi 3 milioni.

Il Festival Della Canzone Italiana vale circa 310 milioni di euro. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’account social in questione, Chiara Ferragni avrebbe generato da sola ben 39 milioni di euro. Si tratta di una vera e propria cifra da capogiro che ha portato palesemente tanta fortuna alla meravigliosa città di Sanremo, a tutti i suoi cittadini e non solo.