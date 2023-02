I Ferragnez non si sono ancora pronunciati al riguardo. Sui social si è diffuso un video, girato dietro le quinte del Festival di Sanremo, proprio dopo l’esibizione di Rosa Chemical.

Sembrerebbe che Amadeus abbia invitato Fedez a raggiungere la sua consorte dietro le quinte, per ricevere una bella sgridata! Chiara Ferragni si è arrabbiata per quanto accaduto sul palco dell’Ariston? Il povero Fedez è stato preso alla sprovvista e non ha potuto nulla contro gli scatenati gesti dell’artista, che ha guadagnato ben 160 punti al FantaSanremo!

Rosa Chemical si è esibito come undicesimo concorrente del Festival di Sanremo. Verso la fine del suo brano, dopo aver già guadagnato punti con l’abbigliamento, il cantante si è recato in platea ed ha iniziato a ballare sul marito della co-conduttrice. Lo ha poi preso per mano e lo ha portato sul palco. Alla fine del brano, lo ha baciato sulla bocca davanti all’intera Italia. Un bacio che ha lasciato il pubblico e la Rai senza parole! Il direttore, preso in giro da Fiorello durante una diretta, ha preferito non commentare.

Il video virale dei Ferragnez

Chiara Ferragni si sarà arrabbiata? Ha fatto chiamare Fedez per una sgridata con i fiocchi? Ecco il filmato:

Il Festival di Sanremo è finito intorno alle 3 di notte e la coppia più seguita sui social non ha ancora avuto modo di commentare l’accaduto. Saranno proprio loro a spiegare cosa sia accaduto dietro le quinte e quindi a smentire o confermare il video diventato virale!

I risultati del FantaSanremo non sono ancora stati pubblicati, ma i fantallentaori sono impazziti per Rosa Chemical ed è quasi certo che sia l’artista che ha guadagnato più punti! E per chi lo ha scelto come capitano? Il risultato raddoppia!

Un’intensa mattinata di attesa, mentre gli ideatori del seguitissimo gioco ristudiano l’intera puntata del Festival di Sanremo con estrema attenzione! Chi sarà il vincitore?