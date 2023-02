Fedez rompe il silenzio dopo Sanremo: Chiara non è tra le sue foto

A distanza di un giorno della fine della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Fedez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dedicato ai suoi amici. Tuttavia, dopo l’appassionate bacio con Rosa Chemical a cui è seguita una bella sgridata da parte della moglie sul palco del Teatro Ariston, tra le sue foto non c’è traccia di Chiara Ferragni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della quinta e ultima serata della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Fedez è stato rimproverato da sua moglie sul palco del Teatro Ariston. Il motivo del litigo è legato al bacio scattato con Rosa Chemical a seguito della sua esibizione.

Dopo alcune ore di silenzio, finalmente il rapper milanese è tornato attivo sui social in cui ha pubblicato un post dedicato ai suoi amici. Le immagini in questione ritraggono alcuni degli artisti in gara come Marco Mengoni, Tananai, Lazza, Rosa Chemical, Salmo, Ariete e anche il maestro Beppe Vessicchio. Nella didascalia ha scritto:

Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque.

Tra le sue foto non c’è traccia di Chiara Ferragni, uno dei volti più attesi della kermesse canore diretta da Amadeus. Tuttavia, è nelle Stories successive che il cantante ha fatto riferimento alla moglie. Infatti, Federico ha condiviso il tweet postato poche ore prima del debutto dell’influencer sul palco del Teatro Ariston:

Sono fiero di te. Ti amo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha pubblicato un post di ringraziamenti sul suo account social in cui però non è coinvolto suo marito. L’imprenditrice digitale ha condiviso un video in cui si mostra solo insieme a suo figlio Leone.