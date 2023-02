Chiara Ferragni, quanto ha pagato per alloggiare nella villa di lusso a Sanremo? La cifra è da capogiro

Chiara Ferragni è stata uno dei volti più amati e e chiacchierati della 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Per ricoprire le vesti di co-conduttrice nella kermesse canora, l’influencer si è diretta nella città di Sanremo e per l’alloggio ha scelto una villa di lusso. Ma quanto costa? Scopriamo insieme la cifra da capogiro!

Chiara Ferragni ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. L’imprenditrice digitale è stata al fianco di Amadeus durante la serata d’apertura e la serata finale, sfoggiando look attraverso i quali ha voluto trasmettere messaggi molto importanti.

In vista della sua permanenza nella città dei fiori, Chiara Ferragni ha optato per un alloggio che potesse offrirle i miglior comfort possibili. Infatti, mentre Fedez ha soggiornato nell’Hotel Globo, sua moglie ha trascorso la settimana in una villa super lussuosa. Tuttavia, a spiegare il motivo per cui la coppia non ha alloggiato insieme era stato lo stesso rapper milanese:

Ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose.

La villa in cui ha alloggiato l’influencer appartiene ad un noto miliardario russo. L’abitazione si sviluppa su una superficie di circa 700 mq ed è composta da otto camere, otto bagni, tre cucine, una sauna e una palestra. Non è tutto. La struttura offre anche altri servizi come per esempio la piscina, un campo da tennis e un parco da 30 mila metri. Oltre ad un ampio garage, possiede anche una pista di atterraggio per l’elicottero.

Di recente, il suo proprietario l’ha messa in vendita ad un costo di 5 milioni di euro ma ovviamente la moglie di Fedez l’ha solo affittata per una settimana. Per quanto riguarda il prezzo d’affitto, sembra che l’influencer abbia sborsato una cifra pari a 15 mila euro per soggiornare nella mega villa da sogno.