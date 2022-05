Chiara Ferragni racconta ai fan il problema di salute: ecco di cosa si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. Di recente l’imprenditrice digitale ha raccontato ai fan un suo problema di salute chiedondo consigli su come potrebbe rimediare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota imprenditrice digitale è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune Instagram Stories in cui lei stessa ha detto di star affrontando un piccolo problema di salute alla spalla.

Chiara Ferragni è sempre attiva sui social tramite cui piace condividere momenti della sua quotidianità e professione con tutti i suoi fan. Infatti, è stato proprio attraverso il suo profilo Instagram che l’influencer ha dichiarato di aver accusato recentemente un dolore alla spalla.

La moglie di Fedez ha voluto chiedere qualche consoglio ai suoi follower per affrontare al meglio questa scomoda situazione. Queste sono state le sue parole:

Ciao guys. Oggi una giornata pienissima e mi sono svegliata con un dolore atroce. Ho un dolore alla spalla destra e al braccio destro. Non riesco ad alzarlo più di un certo tot. Forse per come ho dormito. Avrò dormito in una posizione strana, non lo so. Non so come fare, ho un dolore che non passa. Se avete consigli…