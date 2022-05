Fedez e il tenero gesto per J-Ax: i due sono pronti a riappacificarsi?

Senza alcuna ombra di dubbio Fedez è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dei social. Dopo alcuni anni di distanza, di recente il rapper milanese ha fatto un tenero gesto nei confronti di J-Ax. I due sono pronti a fare pace? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche anno fa Fedez e J-Ax avevano deciso di prendere le distanze a causa di una lite di cui non ci è dato sapere i motivi. Tuttavia, adesso sembra che i due siano pronti a riappacificarsi. A dimostrarlo è stato il gesto fatto dal rapper milanese nei confronti dell’ex solista degli Articolo 31.

Nel dettaglio, il marito di Chiara Ferragni ha postato un video sulle sue Instagram Stories che lo ritrae in macchina mentre ascolta “Senza pagare”, il celebre brano nato dalla collaborazione con J-Ax. Nel filmato in questione, il rapper milanese ha taggato il suo amico il quale ha subito ricondiviso la storia sul suo profilo Instgaram.

Tuttavia, recentemente è stato lo stesso ex solista degli Articolo 31 ha rilasciare qualche dichiarazione sul suo rapporto d’affari con Federico Lucia. Queste sono state le sue parole:

Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia.