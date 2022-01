Chiara Ferragni racconta un difficile periodo della sua vita: “Mi dissero che non potevo avere figli perché…”

Chiara Ferragni è oggi una delle influencer più famose e seguite. È mamma di due bellissimi bambini, Leone e Vittoria.

Poche ore fa, sul suo profilo ufficiale Instagram, rispondendo ad alcune domande dei numerosi follower, la Ferragni ha rivelato un aspetto della sua vita che finora era rimasto sconosciuto.

Nel 2016, quando viveva a Los Angeles, dopo una visita medica, i medici le avevano diagnosticato l‘ovaio policistico e l’avevano informata delle pochissime possibilità di una maternità. Un vero e proprio shock per l’influencer.

A quei tempi Chiara viveva da sola, lontana dalla sua famiglia e lo ha definito il periodo più brutto della sua vita.

Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli. Mi sentivo sola, un po’ depressa, però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia.

Avevo dei problemi di salute. Da parecchi mesi non mi veniva il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o alimentazione, quindi ho visto anche diversi medici.

Tra tutti quei medici, uno le aveva diagnosticato la sindrome dell’ovaio policistico e l’aveva informata delle poche probabilità di rimanere incinta. Dopo quelle parole, Chiara Ferragni è entrata nel panico.

Il fatto di non poter avere figli, per lei era un segno di preoccupazione. Da quel momento, si è concentrata soltanto su se stessa e su una terapia. Si è presa cura del suo corpo e si è dedicata allo sport. Poco dopo ha conosciuto Fedez ed è tornata in Italia.

La fine della storia la conoscono tutti. Chiara Ferragni è rimasta incinta del piccolo Leone, che è nato nel 2018 e non molto tempo fa ha stretto tra le braccia la secondogenita Vittoria. Oggi la piccola ha 10 mesi.

La famiglia Ferragnez è una delle più seguite ed amate nel mondo social.