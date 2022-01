Dopo le numerose indiscrezioni relative ad una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, i due lasciano tutti i fan senza fiato. La celebre influencer e il cantante hanno trascorso insieme una serata speciale cenando a lume di candela all’interno della Galleria Vittorio Emanuele. Ecco il preziosissimo regalo da ben 300mila euro.

Di recente sui social non si fa altro che parlare di Chiara Ferragni e Fedez. Qualche giorno fa la coppia si era resa protagonista di un gossip a causa di una loro presunta crisi. Tuttavia, nel corso delle ultime ore i due hanno dimostrato tutto il contrario: nel bel mezzo di una cena romantica, il cantante ha regalato un preziosissimo gioiello all’influencer. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di prendersi del tempo per loro stessi ed hanno cenato da Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. Il tutto si è svolto in una sala riservata e decorata con petali di rose dove la coppia ha potuto gustare dei piatti deliziosi.

L’imprenditrice digitale ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra all’interno del posto chic con suo marito e in un look total white. Tuttavia un dettaglio non è passato in osservato ai fan. Si tratta del preziosissimo gioiello indossato dalla stessa influencer durante la cena.

Infatti, Chiara Ferragni ha sfoggiato un bracciale molto particolare, tempestato di diamanti e caratterizzato da due teste di pantera agli estremi. L’accessorio di lusso è firmato Cartier ed ha un prezzo da capogiro: sul sito online è in vendita a 318mila euro. Probabilmente si tratta di un regalo di Fedez in quanto la Ferragni non lo aveva nelle foto scattate prima dell’arrivo al ristorante.

Tuttavia, i fan sui social si sono chiesti quale fosse l’occasione da festeggiare in vista di una cena così romantica. In questi giorni non ricorre nessun anniversario e neanche il compleanno di uno dei due. Probabilmente non c’è alcun motivo: dopo aver trascorso molto tempo a casa in quarantena, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di starsene soli in tranquillità.