Chiara Ferragni rivela: “Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Fedez”

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. Di recente l’imprenditrice digitale ha fatto una rivelazione inedita su suo marito. Nel dettaglio, ha dichiarato cosa ha pensato la prima volta che ha visto Fedez. Scopriamo insieme tutti i dettagli del suo racconto.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. L’influencer è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una dichiarazione inedita relativa a suo marito Fedez.

L’imprenditrice digitale è solita creare vari video su Tik Tok in cui racconta alcuni aneddoti e svela alcuni dettagli sulla sua vita privata. Dopo aver rivelato il motivo per cui ha scelto i nomi “Leone” e “Vittoria” per i suoi bambini, la fashion blogger ha dichiarato che cosa ha pensato di Fedez la prima volta che lo ha visto.

Chiara Ferragni ha vissuto nella città di Los Angeles dall’anno 2013 all’anno 2018. L’influencer era di ritorno in Italia quando la sua attenzione è stata attirata da una copertina dei Rolling Stone con sopra la foto di Fedez. Questo è stato il primo pensiero che le è venuto in mente:

Buon per lui, mi sembra proprio un figo.

Attualmente la copertina di cui lei stessa parla nel video in questione, si trova nel bagno dei Ferragnez e l’influencer è super affezionata alla foto. Queste sono state la sue parole: