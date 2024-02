Chiara Ferragni, scelto il team di avvocati per il divorzio da Fedez: nomi famosissimi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Chiara Ferragni si sarebbe affidata ad una squadra di avvocati in cui spicca il volto di Daniela Missaglia. Scopriamo insieme chi è la nota avvocatessa.

Chiara Ferragni sembra essere pronta per la separazione da sua marito Fedez. A gestire il divorzio dell’imprenditrice digitale sarebbe una squadra di avvocati in cui c’è anche la nota divorzista Daniela Missaglia. A diffondere tale indiscrezione è stata la trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque e il sito web “Dillinger”.

Daniela Missaglia ha conseguito la laurea con lode all’Università statale di Milano e successivamente si è specializzata in Diritto di famiglia Diritto delle persone. L’avvocato in questione è una figura molto nota nel mondo dei vip in quanto, in passato, ha gestito il divorzio tra Fabrizio Corona e Nina Moric.

Adesso, dopo che Fedez sarebbe andato via di casa domenica scorsa, Daniela Missaglia dovrebbe lavorare anche per il divorzio dei Ferragnez insieme alla squadra di avvocati di cui la stessa fa parte. La donna è una figura notevole per quanto riguarda separazioni, divorzi, tutela della prole e del minore.

Daniela Missaglia: l’intervista della legale di Chiara Ferragni

Nel 2019 è diventata anche Vicepresidente del Comitato contro l’ingiustizia personale e familiare fondato da lei stessa. In occasione di un’intervista aveva rilasciato queste parole: