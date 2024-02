Fabrizio Corona sgancia una bomba sul caso Ferragnez: “Cosa è pronto a fare Fedez ora”

La storia d'amore dei Ferragnez è finita, ma secondo Fabrizio Corona, ora Fedez sarebbe pronto a fare causa alla ex Chiara Ferragni per un danno di immagine

Il caso Ferragnez ha ormai oscurato ogni altro argomento in questi giorni. Su i diversi programmi, le riviste, ed i siti web, non si parla d’altro che della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Le diverse teoria che riguardano questa separazione portano tutte ad un unico punto comune, ossia che i problemi tra i due amanti risalgono a molto tempo fa e non sono recenti. Le ultime vicende affrontate dalla coppia, rappresentano solo l’ultima goccia che, avrebbe fatto traboccare una vaso ormai colmo. E proprio su questo si basa la notizia bomba rilasciata da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona

Secondo l’imprenditore italiano infatti, la coppia non avrebbe retto a questa serie di attacchi e sarebbe crollata sotto il peso della pressione mediatica, e non solo. Le recenti problematiche di Chiara, accusata di truffa aggravata, avrebbero mandato la coppia in una crisi non risolvibile. Tutta la vicenda legale si ripercuote inevitabilmente anche sul rapper milanese, che all’inizio difende la moglie. Con il susseguirsi delle accuse, Fedez avrebbe preso le distanze dalla questione, facendo sentire sua moglie da sola ad affrontare questo enorme problema.

Secondo Fabrizio Corona, Fedez sarebbe pronto ad una causa milionaria dei confronti di CHiara Ferragni, per il danno d’immagine che tutte queste vicende gli hanno portato. Corona, sul suo sito di informazione DIllinger News scrive:

“Lei andrà da Fazio[…] si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali. Fedez andrà a Belve della Fagnani ma nel frattempo, e ha tutte le carte in regola per farlo, pare che farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che sarebbe ricaduto su di lui”

L’imprenditore continua spiegando che la richiesta di risarcimento potrebbe non essere solo morale, ma piuttosto pecuniaria. Va ricordato, che già in passato i Ferragnez avevano querelato Fabrizio Corona per diffamazione. Dunque, solo il tempo e le azioni, ci diranno cosà accadrà realmente. Vedremo se la versione di Fabrizio Corona sulla causa milionaria sono vere o se, arriverà una seconda querela a suo carico.