Chiara Ferragni sfoggia il look griffato sulla neve: ecco quanto costa

Per ripararsi dal freddo, Chiara Ferragni ha deciso di indossare un look di lusso sulle Alpi

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e seguite nel mondo dei social. In occasione delle feste natalizie, la celebre imprenditrice digitale ha deciso di trascorrere qualche giorno sulle Alpi. Per ripararsi dal freddo, la 36enne ha scelto un look super griffato. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme!

Mentre altre celebrities hanno trascorso le vacanze natalizie al mare, in spiaggia e con il sole, quest’anno la decisione di Chiara Ferragni è ricaduta sulla montagna. Infatti, la celebre influencer ha trascorso giorni meravigliosi sulle Alpi insieme a tutta la sua famiglia, immersa tra piste di sci e baite di legno.

La celebre imprenditrice digitale ha scelto di essere trendy anche in montagna immersa nella neve fredda. infatti, tra i personaggi famosi in settimana bianca che hanno sfoggiato outfit di tendenza non poteva mancare la moglie di Fedez.

Dopo aver sfidato il freddo mostrandosi in bikini sulla neve, la Ferragni ha scelto un meraviglioso look di Louis Vuitton per stare comoda senza rinunciare ad essere cool. Il primo dettaglio ad attirare l’attenzione è il top sportivo a maniche lunghe e con i fori per i pollici. Con sopra la scritta del brand di lusso, il capo in questione ha un costo pari a 650 euro.

L’influencer lo ha abbinato ad un paio di pantaloni da sci neri, caratterizzato da un dettaglio grafico color bianco. Il suo costo è di 1700 euro. Per completare il suo outfit, Chiara ha indossato un piumino trapuntato appartenente alla casa di moda Moncler. Quest’ultimo è caratterizzato dalla cintura in vita, da un cappuccio e vale circa 1000 euro. Dunque il valore completo del suo look si aggira interno ai 3000 euro.