Kate Middleton, qual è il suo segreto di bellezza? Ecco la skincare delle principessa

Senza alcuna ombra di dubbio Kate Middleton è uno dei membri più amati e chiacchierati della famiglia reale. Nonostante il tempo che passa, la principessa del Galles appare sempre più in forma e radiosa. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Scopriamolo insieme tutti i dettagli della sua beauty routine.

Oltre ad essere acclamata una regina di stile, Kate Middleton è diventata una vera e propria icona per la maggior parte delle donne nel mondo. Infatti, la celebre principessa, non è invidiata solo per i suoi fantastici look che sfoggia, ma anche per avere un aspetto sempre radioso e luminoso.

Nonostante il cambio di stagione e lo scorrere del tempo, la moglie di William ha una pelle sempre compatta e luminosa. All’età di 40 anni la nuora di Re Carlo III emana una luce naturale data anche dai suoi lineamenti delicati e dai colori chiari della sua pelle. Ma qual è il suo segreto di bellezza?

Il trucco sarebbe una beauty routine molto attenta e a cui possono accedere tranquillamente la maggior parte delle persone. Ogni mattina appena sveglia, la principessa esegue una skincare la quale prevede un prodotto particolare: l’Organic Rosehip Face Oil. Si tratta di un olio che va tamponato sul viso per mantenerlo idratato.

L’olio in questione è ricco di vitamina A e antiossidanti ed ha un costo che tutti possono sostenere: soli 19,99 sterline. Secondo alcune voci, la principessa lo avrebbe inziato ad usare nel corso della sua seconda gravidanza. A darle tale consiglio sarebbe stata sua mamma Carole. Tuttavia, oltre a mantenere una pelle idratata e luminosa, il prodotto sarebbe efficacie anche per smagliature, cicatrici, rughe e in generale segni del tempo.