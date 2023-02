Abito lungo nero con profondo spacco e scollatura impressionante, a mostra una collana con l’immagine di un corpo femminile senza vali. L’abito dei diritti umani, come riportato sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni, è il terzo abito nella finale di Sanremo 2023. Sicuramente un look che si fa notare, ma che, collana a parte, è davvero molto chic, elegante, raffinato e femminile.

Dopo il primo abito di Chiara Ferragni, che sembrava una dea greca (o un robot di celebri cartoni animati giapponesi), e il secondo abito che, invece, mostrava nuovamente il corpo femminile, disegnando seno e intimo della bionda influencer, ecco un abito davvero molto appariscente, soprattutto per la collana che indossa.

Anche il terzo look di Chiara Ferragni indossato nella finale del Festival di Sanremo, così come il suo gioiello, è stato disegnato appositamente da Daniel Roseberry per Schiaparelli. Un look per ricordare a tutti che anche i diritti riproduttivi sono diritti umani.

Chiara Ferragni terzo abito nella finale di Sanremo 2023

Come per la prima serata della kermesse sanremese, anche in questa finale di Sanremo 2023 parla di diritti umani, questa volta i diritti riproduttivi. Uno stile che farà parlare di sé anche nei prossimi giorni, sicuramente, dal momento che è decisamente insolito.