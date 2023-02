Meravigliosa sul palco dell’Ariston. Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è tornata come co-conduttrice accanto ad Amadeus per la finale.

Per la seconda uscita, l’imprenditrice italiana ha cambiato look. Un abito blu con la sagoma del corpo di una donna dipinto in oro. Lei stessa ha spiegato, sul suo profilo Instagram, il significato del vestito:

Body painting L’impronta oro di un corpo di donna impresso sul blu di un abito a colonna. L’audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell’artista Yves Klein ha ispirato il look della ss 2023 di @schiaparelli che secondo @danielroseberry era la sintesi perfetta del nostro progetto sanremese. Nel lavoro dell’artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu. Liberate il vostro corpo e fatene ciò che volete perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione.

Chiara Ferragni: il successo di una grande donna

Chiara Ferragni è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È nata il 7 maggio del 1987 a Cremona. Oggi è una delle influencer più seguite sui social, insieme al marito Fedez e ai loro bellissimi bambini, sempre presenti: Leone e Vittoria.

Ma sapete come è diventata così famosa? Chiara Ferragni ha iniziato a pubblicare post sui social, si faceva chiamare Diavoletta87. Una ragazzina che cercava ancora il suo posto nel mondo e che grazie al suo talento e alla sua bellezza, è diventata una grande donna, oggi ammirata ed apprezzata da tutto il mondo.

La sua vita è cambiata grazie a Riccardo Pozzoli. Ai tempi era il suo fidanzato e fu proprio lui ad avere la geniale idea di creare un blog di una ragazza bionda e bellissima. In poco tempo, Chiara si è fatta strada tra gli utenti, che hanno iniziato a seguirla e prenderla come esempio.

In seguito, è arrivato l’amore con Fedez, il rapper era già famoso. La visibilità è cresciuta sempre di più, ma Chiara ha saputo realizzarsi da sola e diventare oggi colei che non ha più bisogno di essere presentata. Una mamma imprenditrice, amministratore delegato e fondatrice di TBS Crew e Chiara Ferragni Brand e Member of the board of directors del gruppo Tod’s.