Chiara Ferragni torna con un messaggio “criptico” sui social, a chi sarebbe rivolto

Dopo vari indizi e rumors continui da diversi giorni, è finalmente emersa la notizia della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. La relazione è finita, a confermarlo la diretta interessata che ha anche rivelato che solamente l’ultima intervista rilasciata ha raccolto milioni di click.

Durante l’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’imprenditrice digitale ha interrotto il suo lungo silenzio, ripercorrendo anche le recenti vicende giudiziarie. Con commozione, ha annunciato che il link dell’intervista è stato aperto nell’immediato da oltre 1,6 milioni dei suoi follower. Non stupisce che la coppia più seguita d’Italia abbia ricevuto l’attenzione praticamente di tutti, dai giornali, alle reti televisive, fino ai discorsi al bar.

Ieri, attraverso le sue storie su Instagram, Chiara Ferragni ha voluto condividere anche un messaggio motivazionale, particolare per certi aspetti, destinato non solo a sé stessa ma anche a tutti i suoi seguaci. Il messaggio recita, testualmente:

Il messaggio di Chiara Ferragni, seppur non esplicito, è ricco di significato. Serve solo analizzarlo un po’, anche viste le recenti vicissitudini e il modo do comunicare delle ultime 24 ore dell’influencer. L’imprenditrice mostra determinazione e coraggio nel guardare avanti nonostante il momento decisamente delicato.

In attesa di ulteriori dichiarazioni durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa su canale Nove, i suoi fan scrutano ogni dettaglio sui social. Si passa alla lente di ingrandimento ogni gesto, parola, fotografia di Chiara Ferragni, e del marito Fedez, naturalmente. Molti fan stanno anche ipotizzando possibili allusioni sociali.

Si pensa a delle frecciatine, ma anche a un messaggio che voglia ribadire che lei è forte e non si farà buttare giù anche da questa batosta sentimentale. Riguardo alla relazione con Fedez e alle sue frequenti assenze durante i weekend, Chiara Ferragni ha spiegato durante la sua intervista al Corriere:

Lui in molti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio mantenerle all’interno della coppia.