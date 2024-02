Chiara Ferragni torna sui social e si mostra in lacrime: cosa ha detto l’influencer

Chiara Ferragni condivide con i follower la sua "intervista fiume" al Corriere. Non solo, si mostra sui social in lacrime: "Sono stata zitta per troppo tempo".

La storia tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere giunta al termine. Ieri è stata una giornata interamente costellata di indiscrezioni, indizi di vario genere e dichiarazioni dal sapore malinconico. L’influencer, settimane fa, si era anche lasciata andare in un’intervista fiume in cui ha parlato degli scandali recenti, della relazione col rapper. Dopo tanto accanimento e tanto mormorio sui social, erano arrivate le parole della diretta interessata. E anche le lacrime, queste odierne, sui social.

Chiara Ferragni è apparsa già alcune volte sui social, da ieri mattina a questa mattina, con messaggi molto cuciti, limitati all’essenziale. Non c’è spazio per frecciatine e messaggi carichi di nervosismo. I Ferragnez sono giunti al culmine di una crisi quasi annunciata: lei la luce della coppia, lui capace di assorbirne l’essenza nel bene e nel male. Forse per questo è arrivato l’allontanamento.

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sui giornali, ancor prima che grazie agli inviti in trasmissioni televisive. Al ‘Corriere della Sera’, aveva parlato di cosa è successo quel maledetto 15 dicembre. Si tratta del giorno in cui l’Antitrust ha sanzionato due società dell’influencer e Balocco per la pratica commerciale scorretta legata al pandoro griffato Ferragni. Sul video di scuse, Chiara commenta:

Stavo cercando di trattenere le lacrime perché non volevo essere vista come una vittima. Ho pensato: la gente si aspetta qualcosa da me. Dovevo scusarmi, perché se ci sono stati fraintendimenti, significa che qualcosa poteva essere gestito meglio […] Il milione di euro ricevuto dalle mie società sarà donato all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Farò ricorso contro una sanzione che ritengo ingiusta e sproporzionata, la pagherò comunque, e se otterrò qualcosa indietro, lo donerò anche quello.”

Da quei giorni successivi agli scandali di inizio inverno, è passato molto ed è andata avanti anche una crisi matrimoniale importante. Oggi, quindi, appare in lacrime nelle sue storie Instagram. Scrive “Io che vi leggo”, sotto a una sua foto in cui è visibilmente commossa ed emozionata. Ben prima della notizia della presunta rottura con Fedez, Chiara Ferragni aveva commentato:

In molti weekend lui non c’era. In altri sì. Comunque, è mio marito. In situazioni di caos esterno, ritengo che sia meglio mantenere le questioni all’interno della coppia. La priorità è proteggere la nostra famiglia e i nostri figli […] Piuttosto che dare spiegazioni, è più importante, per me, affrontare i problemi all’interno della famiglia”.

L’imprenditrice intanto sta anche seguendo con molta attenzione i commenti all’intervista. Infatti, ha dedicato a quest’ultima tre storie Instagram, prima di pubblicarne una in cui balla con suo figlio, Leone, davanti alla tv. “Sono stata zitta per troppo tempo. ora penso sia importante parlare e spiegare”, questo il messaggio con cui presentava ai follower l’intervista. I commenti sulla Chiara Ferragni umana, che sbaglia, con le sue fragilità, le sue contraddizioni e le sue crisi, non poteva non essere seguito e apprezzato.